Alanis Morrissette ya no tendrá más hijos

Aunque siempre quiso una numerosa familia, la cantante dice que su carrera “significa mucho”.

Alanis Morissette ya no tendrá más hijos, porque su carrera “significa mucho” para ella.

La cantante de 46 años tiene Ever, nueve, Onyx, cuatro, y Winter, 11 meses, con su esposo Mario ‘Souleye’ Treadaway, y aunque hay una parte de ella que siempre quiso una gran familia, no cree tener tiempo suficiente para hacer malabares con más compromisos.

Ella dijo: “Creo que he terminado. En un universo paralelo, tendría 10 hijos y adoptaría otros 10. Definitivamente, en algún lugar de mi inconsciencia, quiero tener 20 hijos.

“Pero en este en particular, creo que he terminado porque mi carrera significa mucho”.

La cantante luchó contra la depresión posparto después del nacimiento de sus dos hijos mayores y, después del nacimiento de Winter, ha estado experimentando ansiedad posparto, pero es optimista sobre el futuro.

Ella le dijo a la revista Heat: “Cada vez que he tenido depresión posparto, siempre después me he sentido mejor que nunca. Así que espero eso”.