Alejandra Beffer asegura que Xavier López ‘Chabelo’ “la acosó”

La conductora y actriz asegura que el veterano conductor le hizo una propuesta indecorosa durante una audición.

La actriz y conductora Alexandra Beffer, aseguró que tuvo dos malos encuentros con Xavier López “Chabelo”.

Beffer contó cuando era niña admiraba el talento de Chabelo debido a su importante exposición en Televisa con sus películas y programas.

Según contó, cuando tenía ocho años, acudió al centro de convivencia infantil en Chapultepec y se encontró al comediante, pero no fue un encuentro positivo, según publica la revista Tvnotas.

“Se portó muy grosero. Me dijo ‘Pi… escuincla piojosa, lárgate de aquí, no me estés chin…'”, recordó.

Beffer volvió a encontrarse con Chabelo en un casting para el programa La Cuchufleta en 1995. Explicó que acudió con su esposo e hijo de tres años, quienes la esperaban en una sala de visitas.

Ya en la audición le mostró sus fotos a Chabelo, sin embargo, él la tomó de la mano y le hizo “propuestas grotescas”.

“Le dije que era muy importante regresar a la televisión, porque tenía la preparación y sería un honor trabajar con él”.

“Pero él me dijo: ‘De ti depende regresar; un rapidín y estás al aire'”.

“Puede ser que Chabelo se moleste, sé que es una persona famosa e importante, pero hay libertad de expresión y no estoy inventando ni difamando”, señaló.

Beffer se retiró del medio no solo para dedicarse a su familia, sino por que comenzó a perder la vista poco a poco y es que un día mientras estaba leyendo se le movieron las letras, por lo que de inmediato fue al doctor quien le dijo que por falta de células su vista se estaba perdiendo.

“Tengo dos trasplantes de córnea, 32 operaciones y cuando me hicieron mi último trasplante de córnea no me la pudieron coser. Pasé momentos horribles, dijo ella misma al periodista Gustavo Adolfo Infante.