¿Amor o amistad? Shakira y Antonio de la Rúa sorprenden con un nuevo encuentro

Hace unos días la ciudad de San Diego, en California, se convirtió en el escenario de un inesperado reencuentro entre Shakira y su ex pareja, el empresario argentino Antonio de la Rúa. La cantante, en medio de su exitosa gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, fue vista compartiendo una cena en un exclusivo restaurante de la ciudad, acompañada por sus hijos, Milán y Sasha, su hermano Tonino Mebarak y, sorprendentemente, De la Rúa.

El momento, captado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales, ha desatado un torbellino de especulaciones sobre la naturaleza de este nuevo encuentro.

El evento tuvo lugar pocos días después del emotivo concierto de Shakira en Tijuana, México, donde la artista interpretó Día de Enero, una balada dedicada a De la Rúa durante su relación de más de una década (2000-2011).

Eso dijo al interpretarla: “Esta canción es para esos amigos que siempre están ahí”, expresó Shakira antes de cantarla, un guiño que muchos interpretaron como un gesto hacia Antonio, quien se encontraba entre los asistentes al concierto con una acreditación de staff.

Este detalle ha alimentado las teorías de que él podría estar nuevamente involucrado en la gestión de la carrera de la cantante, posiblemente en áreas como comunicación y patrocinios, como ocurrió durante los años dorados de su colaboración profesional.

Por ahora, ni Shakira ni De la Rúa han hecho declaraciones oficiales sobre el encuentro, dejando que las imágenes hablen por sí solas. Lo que sí es seguro es que este momento ha capturado la atención del mundo, recordándonos que, como dice el refrán, “donde hubo fuego, cenizas quedan”. ¿Será este el comienzo de una nueva colaboración o algo más? Solo el tiempo lo dirá.