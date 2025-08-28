Separados: Esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis, toma decisión difícil

Emma Heming Willis, esposa del actor Bruce Willis, reveló en una emotiva entrevista con Diane Sawyer para el especial de ABC «Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey», emitido el 26 de agosto de 2025, una de las decisiones más difíciles que ha enfrentado desde el diagnóstico de demencia frontotemporal (FTD) de su esposo en 2023.

La pareja, casada desde 2009, decidió trasladar a Willis, de 70 años, a una segunda residencia cercana, de una sola planta, donde recibe atención profesional las 24 horas, adaptada a su condición.

“Fue una de las decisiones más duras que he tomado, pero sabía que Bruce querría lo mejor para nuestras hijas, un hogar centrado en sus necesidades”, explicó Heming Willis, de 47 años, refiriéndose a Mabel (13) y Evelyn (11), las hijas que comparte con el actor.

La familia, incluyendo las tres hijas mayores de Willis con Demi Moore, visita frecuentemente esta “segunda casa”, descrita como un espacio lleno de “amor, calidez y risas”.

A pesar de la pérdida progresiva de su capacidad de comunicación, Willis sigue físicamente saludable y muestra momentos de conexión con su familia, quienes lo ven “iluminarse” al estar juntos. Heming Willis, autora del libro The Unexpected Journey, que se publicará en septiembre, aboga por mayor conciencia sobre la FTD y apoyo para cuidadores, inspirada en su experiencia.