Alicia Villarreal confirma romance con influencer Cibad Hernández

Alicia Villarreal, la reconocida cantante de música regional mexicana, confirmó el 26 de agosto de 2025 su nueva relación con el influencer y conferencista mexicano Cibad Hernández, de 42 años, apenas 20 días después de formalizar su divorcio de Cruz Martínez.

A través de una publicación en Instagram, la «Güerita Consentida» compartió una imagen de sus brazos junto a los de Hernández, ambos con un tatuaje idéntico de letras, números y un corazón, acompañado de un mensaje lleno de ilusión:

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme”.

Los rumores sobre este romance comenzaron en julio, cuando Hernández reveló que Villarreal lo invitó a uno de sus conciertos.

Desde entonces, la pareja ha sido vista en eventos como un concierto de los Backstreet Boys en Las Vegas y en Dallas, donde planearon una colaboración profesional.

Coral Villarreal, hermana de la cantante, expresó su aprobación por la personalidad de Hernández, conocido por sus mensajes de empoderamiento femenino en TikTok, donde cuenta con más de 4 millones de seguidores.

La noticia llega tras un periodo difícil para Villarreal, marcado por un proceso legal de dos años contra Martínez, que incluyó acusaciones de violencia familiar. Los seguidores de la artista han recibido la noticia con entusiasmo, celebrando su nueva etapa de felicidad.