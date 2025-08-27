María Antonieta de las Nieves tranquiliza a sus fans tras hospitalización
María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, reapareció en Instagram tras ser internada en Perú por deshidratación y bajos niveles de sodio, acompañados de ansiedad.
En un video de 30 segundos grabado el 26 de agosto, la actriz de 74 años aseguró estar recuperada, en casa y disfrutando de actividades como pintar.
“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, expresó.
A pesar de este incidente, De las Nieves enfrenta desafíos de salud crónicos, como la fibromialgia diagnosticada en 2019, que causa dolor generalizado y fatiga.
La artista también ha lidiado con secuelas de una infección dental en 2022 y tumores mamarios debido al uso prolongado de vendas para su personaje.
Aunque estos padecimientos afectan su calidad de vida, ella se mantiene activa y optimista, siguiendo tratamientos para controlar los síntomas.