Príncipe Harry prepara documental sobre la princesa Diana para conmemorar el 30º aniversario de su muerte

Un proyecto emotivo que promete captar la atención mundial…

Príncipe Harry está preparando un documental sobre su madre, la Princesa Diana, para marcar los 30 años de su fallecimiento en un accidente automovilístico en París en 1997.

El proyecto, que coincide con el renovado contrato de Harry y Meghan Markle con Netflix, se espera que sea un éxito rotundo debido al perdurable interés por la “Princesa del Pueblo” y la icónica imagen de un joven Harry caminando detrás de su féretro.

Fuentes cercanas al diario The Sun revelaron que Netflix está entusiasmado con la idea de Harry, quien tenía 12 años cuando perdió a su madre, de crear un programa que honre su legado en 2027.

El acuerdo con la plataforma también incluye otros proyectos, como la segunda temporada del programa de estilo de vida de Meghan, With Love, Meghan, que se estrena el próximo martes, y un especial navideño en diciembre. Además, la pareja está trabajando en un cortometraje sobre huérfanos en Uganda titulado Masaka Kids, A Rhythm Within.

Harry, ahora de 40 años, ha hablado abiertamente sobre el impacto “abrumador y aislante” de la muerte de Diana.

En una carta conmovedora a la organización benéfica Scotty’s Little Soldiers, que apoya a niños que han perdido a sus padres en el servicio militar, instó a los jóvenes a encontrar fuerza en los recuerdos y valores de sus seres queridos, como el coraje y la compasión. También destacó la importancia de construir redes de apoyo para enfrentar la pérdida, asegurando que “el amor perdura” y que la resiliencia honra el legado de quienes ya no están.