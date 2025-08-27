Kim Kardashian criticada por el atuendo de su hija North West en Roma
Kim Kardashian enfrentó críticas en redes sociales por permitir que su hija North West, de 12 años, usara un corsé y una minifalda durante una salida en Roma.
La joven, con botas de plataforma y cabello azul ombré, acompañó a su madre tras una cena en el restaurante Pierluigi.
Mientras algunos fans elogiaron su estilo, otros consideraron la vestimenta inapropiada para su edad, cuestionando la decisión de Kardashian. Un seguidor defendió a la estrella, pidiendo menos juicios.
Kardashian, de 44 años, comparte a North y sus otros tres hijos con su exesposo Kanye West, con quien ha tenido desacuerdos públicos sobre la crianza y el estilo de sus hijos.
Una fuente cercana afirmó que la prioridad de Kim es el bienestar de los niños, especialmente ante las decisiones controversiales de Kanye.