¡Comprometida! Taylor Swift comparte fotos de su pedido de matrimonio

Después de meses de especulaciones, viajes secretos y apariciones públicas que han acaparado titulares en todo el mundo, la noticia que todos estaban esperando ha llegado: Taylor Swift y Travis Kelce están comprometidos.

La propia pareja ha confirmado a través de redes sociales que el jugador de los Kansas City Chiefs le propuso matrimonio a la cantante de «Lover» en una ceremonia privada y sumamente romántica.

“Tu maestra de inglés y tu maestro de educación física se van a casar”, anunciaron.

Taylor y Travis compartieron imágenes del pedido especial y las fotos han logrado casi 32 millones de ‘likes’ en Instagram.

El noviazgo de Swift y Kelce, que comenzó a ser público a finales de 2023, ha sido seguido de cerca por millones de fans y medios.

La pareja, que ha logrado equilibrar sus agendas repletas de giras mundiales y temporadas de fútbol americano, ha demostrado ser una de las más estables y queridas del panorama de las celebridades.

Aunque los detalles sobre el anillo y la fecha de la boda se mantienen en secreto, la confirmación de este compromiso ha desatado una ola de entusiasmo. Los fans de la cantante, conocidos como «Swifties», y los seguidores de los Chiefs ya han comenzado a celebrar la noticia en redes sociales, compartiendo mensajes de felicitación y memes que reflejan la emoción colectiva.