¡Enrique Iglesias y Anna Kournikova serán padres de su cuarto hijo!

La pareja formada por el cantante español Enrique Iglesias y la extenista rusa Anna Kournikova está de celebración: ¡esperan su cuarto hijo! Según fuentes cercanas a la pareja, la noticia ha llenado de alegría a la familia, que se prepara para dar la bienvenida a un nuevo integrante a finales de este año.

Anna, de 44 años, fue fotografiada recientemente en Miami mientras acompañaba a sus tres hijos, los mellizos Nicholas y Lucy, de siete años, y la pequeña Mary, de cinco, al colegio.

Las imágenes, publicadas por el diario Daily Mail, muestran a la exnúmero ocho del tenis mundial luciendo un avanzado embarazo, confirmando los rumores que circulaban desde el verano, cuando se la vio con ropa deportiva holgada que desató especulaciones.

Enrique, de 50 años, y Anna, quienes comenzaron su romance en 2001 tras conocerse en el rodaje del videoclip de «Escape», han mantenido su vida familiar en estricta privacidad, una constante en sus más de dos décadas juntos.

La pareja reside en la exclusiva isla de Indian Creek, en Miami, donde disfrutan de una vida tranquila junto a sus hijos, alejados del foco mediático.