Anahí ayuda a Dulce María con su embarazo

La ex RBD admite que Anahí ha estado ahí para ella desde que anunció su embarazo.

A través de su cuenta en Instagram, Dulce María compartió un video con sus seguidores, en el que dijo estar feliz por tener amigas como Anahí, Sherlyn y Zoraida Gómez, quienes le dan consejos y están al pendiente de ella.

“Tengo poquitas amigas, por ejemplo, Zori, que está a punto de dar a luz, y Sher, que acaba de ser mamá, que de alguna forma han estado ahí, hemos estado en comunicación, cada una en su proceso, pero juntas”, comentó Dulce María.

La artista también le dio crédito a su ex colega de RBD, Anahí, quien ya es madre de dos: “Ani también ha estado ahí. Ha sido súper linda desde que se enteró de mi embarazo. Cada cosa y cada detalle se agradece muchísimo, sobre todo, que te deseen cosas buenas y que te digan cosas positivas para tranquilizarte”.

“También me ha pasado que amigas, que yo consideraba cercanas, me han decepcionado, mucha gente me ha decepcionado, la verdad me ha dolido mucho”, añadió Dulce.

Dulce María se casó a inicio de año con Paco Álvarez, y en junio informó a sus seguidores de su embarazo.

Este será el primer hijo de la cantante y actriz.