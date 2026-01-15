Andrea Legarreta confirma relación sentimental con Luis Carlos Origel

Tras 22 años bajo el mismo techo y un proceso de separación con Erik Rubín que fue diseccionado por la opinión pública, Andrea Legarreta parece haber encontrado lo que pocos logran en la industria del entretenimiento: el silencio reparador. A sus 54 años, la conductora no solo ha pasado página, sino que ha cambiado de libro, iniciando un capítulo que ella misma define como «inesperado».

Lo que hace que esta etapa sea distinta no es solo el sentimiento, sino el protagonista. Lejos de las luces de los escenarios y los estudios de grabación, Andrea ha abierto las puertas de su vida al sobrino de Juan José ‘Pepillo’ Origel, Luis Carlos Origel.

Aunque su tío es conocido en los medios, Luis Carlos es un atleta, mentor y couch fitness, también creador de contenido, que usa su voz para promover el bienestar.