Primer vistazo a Sophie Turner como Lara Croft

Amazon ha revelado un primer vistazo de Sophie Turner como Lara Croft en la nueva serie de Prime Video «Tomb Raider».

Joder, la han clavado. Sophie Turner como Lara Croft no me gusta, me flipa. https://t.co/RxMGrOdZpy pic.twitter.com/HOeoGGrTQp — Marcos Fernández (@Markooper_) January 15, 2026

La elección de Turner como Lara Croft no es aleatoria. Su trayectoria en «Juego de Tronos» demostró su capacidad para interpretar a un personaje que evoluciona de la inocencia a la resiliencia y la astucia, cualidades inherentes a la personaje. Además, su presencia física imponente (1.75m de altura) y su habilidad para las escenas de acción (aunque Sansa Stark no fuera la guerrera más activa, Turner ha participado en producciones con altas exigencias físicas) la posicionaron en su momento como una candidata fuerte.