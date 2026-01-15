Julio Iglesias se defiende de acusaciones: ‘Todo se va a aclarar’

Esta semana, el legendario cantante Julio Iglesias se encuentra en el centro de un torbellino legal y mediático sin precedentes. Tras décadas de ser el rostro del romance internacional, nuevas y graves acusaciones de supuestos abusos sexuales, han sacudido su entorno, mientras su defensa intenta contener un impacto que ya se describe como «devastador» para su legado.

El Caso: Graves Acusaciones en las Residencias de Lujo

La controversia estalló tras una investigación que vincula al artista con presuntos delitos cometidos en sus mansiones de Punta Cana (República Dominicana), las Bahamas y España.

Agresión Sexual y Trata: Dos extrabajadoras del servicio doméstico (identificadas bajo los seudónimos de Laura y Rebeca) han denunciado episodios de agresión sexual y física que habrían ocurrido alrededor de 2021.

Dos extrabajadoras del servicio doméstico (identificadas bajo los seudónimos de Laura y Rebeca) han denunciado episodios de que habrían ocurrido alrededor de 2021. Contexto de Control: Las denunciantes describen un ambiente de «servidumbre» donde se les exigían exámenes ginecológicos periódicos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual (ETS), bajo un estricto régimen de control personal por parte del cantante.

Investigación Fiscal: La Fiscalía de la Audiencia Nacional en España ya ha iniciado diligencias y tomará declaración a las víctimas como testigos protegidos.

Apoyos y Defensa: «Como si le hubieran matado»

Desde el entorno de Iglesias, la reacción ha sido de absoluta consternación. Aunque el cantante no ha emitido un comunicado oficial directo, sus allegados han compartido su estado de ánimo:

Impacto en su Imagen: Fuentes cercanas aseguran que Julio está «muy preocupado» por el daño internacional a su reputación, llegando a afirmar que estas acusaciones son «como si le hubieran matado la imagen».

Defensores Públicos: Figuras como el periodista Jaime Peñafiel han salido en su defensa, calificando las denuncias de «canalladas» y argumentando que la trayectoria del artista siempre fue respetuosa. Por su parte, Isabel Preysler también habría manifestado que el comportamiento descrito no coincide con el hombre que ella conoció.

Estrategia Legal: Sus abogados se preparan para una batalla jurídica de alto nivel, confiando en aclarar los hechos ante la justicia española.

Así mismo en sus primeras declaraciones a la revista Hola el padre de Enrique Iglesias aseguró a través de sus abogados que “todo se va a aclarar”.