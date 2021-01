Armie Hammer se disculpa con Miss Caimán

El actor confirma que la chica que aparece en un video que tomó en la habitación de un hotel, no es ella.

Armie Hammer, quien últimamente enfrenta graves acusaciones de abuso violencia sexual, se disculpa con Miss Caimán, y confirma que la chica que aparece en un video que tomó en la habitación de un hotel, no es ella.

En el video que se filtró, el actor enfoca la habitación de un hotel en las islas Caimán, y termina con la toma de una joven en lencería en la cama, apoyada con sus manos y rodillas, y él menciona que tuvo encuentros sexuales con ella, llamándola Miss Caimán.

Los directivos del certamen de belleza de la isla, se manifestaron a favor de Miss Caimán, asegurando que la chica del video no es ella. Esto fue confirmado por Hammer, quien expresó: “Me gustaría aclarar que la persona que aparece en mi video, que fue robado de mi cuenta privada de Instagram, no es realmente Miss Caimán. Siento sinceramente cualquier confusión que haya podido causar con mi burdo intento de hacer una broma. Mis disculpas a Miss Caimán, a quien no conozco, y también a la organización, porque nunca fue mi intención de dar a entender que se trataba de ella”.