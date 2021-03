Así reaccionó Ninel Conde al escuchar audios de Larry ramos donde admite haber cometido fraude

El amigo de Conde, el diseñador Gustavo Mata, reveló cual fue la reacción de Conde al escuchar a su marido admitiendo culpa.

El diseñador Gustavo Mata, gran amigo de Ninel Conde, revela la reacción que tuvo la artista al escuchar los audios en los que Larry Ramos dice que ella es su ‘socia’ y admite que ha cometido fraudes.

Mata tiene una amistad de varios años con Ninel, y con respecto a los audios difundidos por los ex mánagers de Alejandra Guzmán, el diseñador expresó al programa ‘De Primera Mano’: “Ninel cree que no son de verdad, que no son ciertos, que todo es mentira y ella tiene otros datos. Ella no cree que todo eso se a verdad”.

Gustavo Mata está seguro de que Ninel Conde es muy inteligente para poner en riesgo su patrimonio: “Si Ninel hubiera hecho un movimiento o hubiera decidido hacer algo se hubiera protegido. Ella es una mujer inteligente, ya en ese sentido ella guarda su dinero, lo cuida. No creo que en algún momento vaya a estar involucrada de alguna manera con su esposo”.

También, el diseñador de modas aseguró que Larry no es su amigo, que no tienen relación alguna con él, pero lo que sí sabe es que Ninel está muy enamorada de él.