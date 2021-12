Autor británico revela qué fue lo que llevó al Príncipe Harry renunciar a la realeza

Un nuevo libro habla del supuesto ‘verdadero motivo’ de la salida de los Duques de Sussex…

Los Duques de Sussex, Meghan Markle y Príncipe Harry, vuelven a ser blanco de un nuevo libro, ‘Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan’, del autor Christopher Andersen, en el que se revela el supuesto ‘verdadero motivo’ de la salida de los Sussex de la realeza.

La publicación asegura que, de acuerdo con una fuente confiable del palacio, la decisión de la reina Elizabeth II de eliminar de su escritorio oficial, desde donde hace sus comunicados, una foto de su nieto, el príncipe Harry, Meghan Markle y el bebé Archie, llevó a la pareja a renunciar a la familia real.

El libro revela que la monarca hizo que un ayudante moviera un retrato del duque y la duquesa de Sussex y su hijo que tenía ocho meses en aquel entonces, fuera de cámara antes de grabar su transmisión navideña de 2019.

El libro cita a una fuente que explica que la Reina ‘miró por encima de las mesas donde estaban dispuestas las fotografías que había seleccionado con tanto cariño… Todos estaban bien menos uno, [la Reina] le dijo al director: ‘Esa, supongo que no la necesitamos'”.

Al parecer la reina estaba todavía moleta que la nueva familia decidiera pasar la navidad en Canadá y no con ella y los otros miembros de la realeza. Y fue así que Meghan y Harry se sintieron menos y decidieron irse.

Un portavoz del Palacio de Buckingham fue cuestionado por el diario The Post, pero aclaró: “No comentamos sobre libros de este tipo, ya que hacerlo corre el riesgo de darle alguna forma de autoridad o credibilidad”.

Un portavoz de Harry y Meghan no respondió a las solicitudes de comentarios.