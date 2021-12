Karol G cumplió sus compromisos mismo adolorida por la aparatosa caída

La cantante colombiana sufrió una tremenda caída del escenario en el FTX Arena, de Miami…

La cantante colombiana Karol G sufrió una aparatosa caída del escenario en el FTX Arena, de Miami, como parte de su tour Bichota.

Mientras cantaba uno de sus temas de éxito, ella piso mal y rodó de las escalares hasta la plataforma principal, cuando una de sus bailarinas se apresuró en ayudarla, pero siguió cantando ante los aplausos de sus seguidores.

Ahora un miembro de su equipo reveló al diario Los Angeles Times en Español que Karol G se golpéo fuertemente la cabeza en uno de los escalones, además de lesionar también la rodilla.

“Fue un susto horrible, y ella está muy adolorida”, dijo el informante.

La propia Karol habló con sus fans tras la caída:

“Se me partieron todas las uñas… yo creo que se me partió la rodilla. Me duele todo, pero nada, ustedes creen que después de haber llenado este Arena por primera vez en mi vida …Yo quería que fuera perfecto”, dijo en medio de lágrimas.

RECUPERADA

Pero todo no pasó de un susto… Karol G fue filmada bailando y festejando a Papá G en su cumpleaños, rodeada de amigos, incluido su ex, Anuel, quien la sorprendió durante su concierto en Puerto Rico el domingo.