Billie Eilish temió sufrir un colapso como Britney Spears

La cantante dice que cuando estaba en su punto más bajo el año pasado, temía afeitarse la cabeza.

La cantante ganadora de un Grammy, Billie Eilish, temía tener un colapso similar al drama de afeitarse la cabeza de Britney Spears en 2007 después de alcanzar su “punto más bajo” mientras estaba de gira el año pasado (2019).

La joven de 18 años se convirtió en un fenómeno pop con el gran éxito de su álbum debut, ‘When We Fall Asleep, Where Do WeGo ?’, pero Eilish recientemente admitió que su repentino ascenso a la fama tuvo un gran impacto en su salud mental, e incluso la hizo sentir suicida.

Ahora, en una nueva entrevista con la revista Vogue, Eilish admite que comenzó a simpatizar con los problemas personales que Spears sufrió tan públicamente hace más de una década, tanto que ella estaba preocupada de que estuviera destinada al mismo destino.

“Como fanática cuando crecía, siempre pensaba” ¿Qué demonios les pasa? “, Compartió Eilish sobre ver a sus ídolos adolescentes caer en desgracia cuando era niña. “Todos los escándalos. El momento Britney. Creces pensando que son bonitas y flacas; ¿Por qué lo joderían?

“Pero cuanto más grande me hago, más me gusta… Oh, Dios mío, por supuesto que tenían que hacer eso”.

“El año pasado, cuando estaba en mi punto más bajo durante la gira en Europa, me preocupaba tener un colapso y afeitarme la cabeza”.

Eilish, que sufre del Síndrome de Tourette y se ha autolesionado en el pasado, ha logrado llegar a un lugar más sano mental y emocionalmente, gracias a la terapia y a un horario de trabajo reducido, pero su estrellato la impresiona continuamente, especialmente después de convertirse en la artista más joven en ganar las cuatro categorías principales en los Premios Grammy el mes pasado.

“Eso fue una locura”, dice, y Eilish solo espera brindar un poco de aliento para los músicos jóvenes y aspirantes, como lo había estado hace no mucho tiempo atrás.