Brad Pitt aparece en programa de comedia interpretando a famoso epidemiólogo

Pitt partició en Saturday Night Live, interpretando al Dr. Fauci, epidemiólogo de cabecera de Donald Trump.

Brad Pitt interpretó al Dr. Fauci, en epidemiólogo de cabecera del presidente Donald Trump, en Saturday Night Live, que terminó en una nota sincera para agradecer al médico que alguna vez bromeó que le encantaría ser interpretado por la estrella de Once Upon a Time in Hollywood.

El espectáculo de comedia, que regresó para otra versión virtual ‘At Home’, comenzó con Pitt sentado en un escritorio vestido como el Dr. Anthony Fauci discutiendo los recientes comentarios del presidente Trump sobre el coronavirus.

And now, a message from Dr. Anthony Fauci. #SNLAtHome pic.twitter.com/LYemNAWaAT — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) April 26, 2020

Pero primero, agradeció a “todas las mujeres mayores que en Estados Unidos que me han enviado correos electrónicos de apoyo, inspiradores y a veces gráficos”.

Un clip de Trump afirmando que las vacunas COVID-19 podrían llegar ‘relativamente pronto’ llevó a Fauci (Pitt) a analizar lo que significaba ‘relativamente’.

“Relativamente es una frase interesante”, explicó el Fauci de Pitt.

“¿Relativo a toda la historia de la Tierra? Claro, las vacunas van a llegar muy rápido. Pero es como si le dijeras a un amigo, ‘terminaré relativamente pronto’, y apareces un año y medio después” …

“Bueno, tu amigo puede estar relativamente molesto”.

El personaje de Pitt luego se dirigió a los comentarios de Trump sobre la desaparición del coronavirus un día “como un milagro”.

“Un milagro sería grandioso”, dijo. “Pero los milagros no deberían ser el plan A. Incluso Sully intentó aterrizar en el aeropuerto primero”.

Luego, Saturday Night Live abordó el tema de las pruebas COVID-19 en el país, que se ha visto empantanado por la falta de disponibilidad y los resultados atrasados.

“Cuando dijo que todos pueden hacerse una prueba, lo que quiso decir fue que casi nadie”. Agregó que “dudaría en llamar a los exámenes ‘hermosos’, a menos que su idea de ‘hermosos’ sea que un hisopo de algodón le haga cosquillas en el cerebro”.

Pitt en su papel del Dr. Fauci también tocó el tema de la supuesta idea de inyección de desinfectante para eliminar el virus, y también sobre la aplicación de luz UV dentro del cuerpo….

El clip terminó con Pitt quitándose la peluca y las gafas para agradecer sombríamente al director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, y a todo el resto del personal médico, trabajando duro durante la crisis del coronavirus.

“Para el verdadero Dr. Fauci, gracias por su calma y su claridad en este momento desconcertante”, dijo Pitt.

El verdadero Dr. Fauci, sin duda, estará encantado con su interpretación en SNL después de haberle preguntado previamente quién le gustaría que lo interpretara en el programa de sátira.

“Oh, Brad Pitt, por supuesto”, bromeó Fauci.