Brad Pitt: “Los elogios de la industria me hacen sentir viejo”

El actor fue honrado con el prestigioso Maltin Modern Master Award en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara.

Brad Pitt bromeó acerca de envejecer, tras ser honrado con el prestigioso Maltin Modern Master Award en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara el miércoles (23 de enero).

El actor Once Upon a Time in Hollywood fue reconocido por su ilustre carrera por el director David Fincher, quien trabajó con Pitt en películas icónicas como Fight Club y Seven.

Y hablando con Entertainment Tonight sobre la ceremonia, la estrella confesó: “Son cosas como esta y noches como estas, que me dicen que soy viejo. He estado por un tiempo y he estado haciendo esto por un tiempo “, agregó, antes de explicar cómo las cosas han cambiado para él. “No puedo soportar más sesiones nocturnas, y con mucho gusto le pediré un truco a un especialista”.

“Ya ni recuerdo la primera línea de Fight Club”, bromeó Pitt, haciendo referencia a la famosa frase de la película de 1999.

“Pero también es en noches como esta donde puedo mirar hacia atrás y me siento realmente bendecido”, continuó. “Me siento muy afortunado con todas las personas increíbles con las que he podido trabajar que me han enseñado tanto y que me han tocado la vida. De editores y compositores, y directores increíbles … Gente realmente hermosa, increíble. Me siento realmente bendecido de estar aquí y estoy agradecido por esto ”.

El honor del Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara se produce en medio de una exitosa temporada de premios para la estrella, quien recientemente recibió una nominación al Oscar por su papel en el éxito de taquilla de Quentin Tarantino en 2019.

Ganó premios de actores secundarios por su actuación tanto en los Screen Actors Guild Awards como en los Golden Globe Awards a principios de este mes, y es un gran favorito para ganar el Oscar en la misma categoría en febrero.