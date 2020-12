Brad Pitt no fue felicitado por ninguna de sus ex amantes

El cumpleaños de Brad Pitt pasó sin que sus ex parejas lo felicitaran a través de las redes sociales.

Brad Pitt celebró su cumpleaños número 57 el viernes (18 de diciembre) y recibió miles de mensajes de sus fans en línea, pero, según los informes, no fue felicitado en las redes sociales por ningua de sus mujeres.

Al actor de ‘Once Upon a Time in Hollywood’, sus ex, Jennifer Aniston, Angelina Jolie y Nicole Poturalski, no compartieron ni una sola palabra para desearle felicidades en su gran día.

Pitt al parecer no ha podido volver a impresionar a sus ex, ya que todas se quedaron en silencio y no enviaron felicitaciones de cumpleaños al actor.

Pitt comparte Maddox, 19, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14, y los gemelos Knox y Vivienne, 12, con su ex esposa Angelina Jolie. Se separaron en 2016, pero todavía están envueltos en un batalla por la custodia aparentemente sin fin.

Jennifer Aniston también despreció al actor en su día , después de que la reunión de Brad y Jen entre bastidores en los Screen Actors Guild Awards en 2020 provocó un colapso en las redes sociales cuando las fotos y videos del momento icónico se volvieron virales.

La ex amante más reciente de Pitt, Nicole Poturalski, tampoco intentó recuperar su atención.

Según los informes, Brad Pitt celebró su cumpleaños con sus hijos de una manera cálida e íntima.