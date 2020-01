Brad Pitt, sin vida amorosa desde el día de su divorcio

El actor ha confesado que desde su divorcio de Angelina Jolie no ha tenido un romance, aunque se los inventen.

Brad Pitt niega haber estado involucrado sentimentalmente con alguna de las mujeres con las que ha sido visto desde su separación en 2016 de Angelina Jolie.

La estrella de ‘Once Upon a Time in Hollywood’ es ahora uno de los galanes más cotizados, y ha sido vinculado a una serie de estrellas como Jennifer Lawrence, Sienna Miller, Kate Hudson y Charlize Theron, así como a la profesora de arquitectura Neri Oxman, y más recientemente con Alia Shawkat.

Sin embargo, el actor dice que siempre se sorprende al leer sobre su último romance, cuando se topa con una historia sobre su vida amorosa.

“No salgo de mi camino para evitarlo; simplemente no busco que inventen historias sobre mí”, dijo el actor a la revista ‘The New York Times’. “No sé con cuántas mujeres han dicho que he estado saliendo en los últimos dos o tres años, y nada de eso es cierto”.

Brad, de 55 años, dice que un incidente temprano en el que encontró que su cara estaba siendo utilizada como letrina de un gato, ha influido en su actitud hacia los medios.

“Cuando comencé mi carrera, aparecí en el USA Today”, explica. “Estaba bastante satisfecho conmigo mismo. Dos días después de que salió, voy a la casa de un amigo. En la cocina miro hacia abajo y hay una caja de arena para el gato, y ahí está mi cara en USA Today, con un gato en la parte superior. Eso lo define más o menos”.

Sin embargo, el rompecorazones admitió que ahora se siente más cómodo con su estatus de pin-up como una de las estrellas más deseadas de Hollywood.

“Pasé la mayor parte de los años 90 escondiéndome y fumando marihuana”, agrega. “Estaba demasiado incómodo con toda la atención. Luego llegué a un lugar donde sabía que estaba encarcelado. Ahora salgo y vivo la vida, y en general la gente es muy buena”.