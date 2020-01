Brad Pitt y Jennifer Aniston se encuentran en fiestas posteriores a los Golden Globes

Los actores, que estuvieron casados entre 2001 y 2005, coincidieron en dos fiestas y se saludaron cordialmente.

Jennifer Aniston y Brad Pitt asistieron a las mismas fiestas posteriores a los Globos de Oro 2020, el domingo.

La actriz de 50 años y el actor de 55 años estuvieron en The Beverly Hilton, en Beverly Hills, California, para la gran velada de Netflix.

Un testigo ocular le dijo a E! News que Pitt se sentó en una cabina con Leonardo DiCaprio y el resto del elenco de ‘Érase una vez en Hollywood’. Martin Scorsese y Robert De Niro también se unieron a ellos.

“Brad estaba de muy buen humor y muy sociable con todos, excepto Jennifer Aniston, que mantuvo su distancia en una cabina un nivel más arriba de Brad”, dijo la fuente.

Más tarde en la noche, Pitt se dirigió a la pista de baile, donde habló con algunos fanáticos que se acercaron a él y posaron para algunos selfies. Aniston se sentó en una cabina con la esposa de Jason Bateman, Amanda Anka, y Sandra Bullock. Los invitados a la fiesta disfrutaron de varios aperitivos, incluidos rollos de huevo, pollo frito y fideos de calabacín, y bebieron champán Moet y Chandon.

Sin embargo, los ex “interactuaron brevemente” durante la fiesta posterior a la CAA en la Sunset Tower de Los Ángeles.

“Se saludaron muy rápido”, dijo la fuente. “Jen llegó después de Brad. Fue breve, pero ellos fueron muy cordiales y amigables y parecían felices de estar allí. Se acercaron una vez que se vieron adentro y parecían felices cuando comenzaron a abrazarse y saludar. Jen susurró algo a Brad, pero no fue de una manera cariñosa. Ambos parecían no querer hacer un gran escándalo por estar juntos, aunque era una fiesta privada. Intentaban ser discretos. “Brad se fue poco después y no se quedó mucho tiempo en la fiesta”.

De nuevo, Pitt conversó con DiCaprio mientras Aniston se juntaba con Bateman y Anka.