Britney Spears emite disculpa tras incidente en un avión

Britney Spears, ha emitido un pedido de disculpas por un incidente ocurrido a bordo de un vuelo privado el pasado viernes (23). Según informes, la cantante protagonizó un altercado con la tripulación debido a un malentendido sobre las normas de seguridad del avión.

La artista fue sorprendida fumando en un avión privado, algo que no está permitido. En un extenso mensaje en Instagram, acompañado de un video desde la aeronave, Spears lamentó haber «ofendido» a alguien, pero rápidamente desvió la responsabilidad del acto.

«Mi amiga me lo puso en la boca y lo encendió, así que pensé: ¡AY, EN ESTE AVIÓN SE PUEDE FUMAR!», explicó la artista con su característica franqueza. Añadió un matiz a su disculpa: «Les pido disculpas a todos los que ofendí, pero los auxiliares de vuelo siempre se aseguran de que esté en la parte trasera del avión!!!».

Calificando el incidente de «increíblemente gracioso», Spears detalló su lógica para creer que el ambiente era permisivo, mencionando que «los portavasos estaban fuera del asiento», a diferencia de otros vuelos donde sí se prohíbe fumar.

La cantante de «Oops! … I Did It Again» también confesó, según fuentes de TMZ, haber disfrutado de bebidas alcohólicas durante su trayecto de Cabo San Lucas, México, a Los Ángeles, afirmando que era su «¡¡¡primera vez bebiendo vodka!!!».

«Juro que me sentí tan INTELIGENTE !!! Pensé: ¡¡¡Guau, qué demonios hay ahí!!! ¡¡¡Me sentí tan lúcida e inteligente!!! ¡¡¡Y dije que tenía muchísimas ganas de fumar!!!», añadió sobre los efectos de su debut con el destilado.

El informe de TMZ sugiere que la tripulación percibió el comportamiento de Spears como «difícil», a pesar de que ella apagó el cigarrillo cuando se lo solicitaron, lo que derivó en la llamada a las autoridades al aterrizar.

Britney, por su parte, relató su sorpresa inicial: “Pensé que los oficiales me habían recibido como muestra de apoyo y pensé ¡GUAU, me siento especial! ¡Nunca he estado en un aeropuerto internacional! ¿Soy famosa o algo así?”, bromeó.

La estrella no tardó en señalar a una azafata en particular: “¡La azafata llamó a los oficiales porque fumé un cigarrillo! ¡Y me avergonzó, lo cual pensé que era demasiado, pero no le caí bien en cuanto subí al avión!”.

Spears alegó que dicha empleada la estuvo «molestando» y «no la dejaba levantarse de su asiento» innecesariamente, describiendo su interacción con el cinturón de seguridad como una invasión a su espacio personal.