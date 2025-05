Nueva polémica de Britney Spears: Video en redes sociales genera preocupación

La cantante nuevamente aparece bailando en lencería transparente…

Britney Spears ha vuelto a estar en el centro de la controversia tras publicar un nuevo video en su cuenta de Instagram que ha desatado una ola de reacciones entre sus seguidores y la prensa. En el clip, la cantante de 43 años aparece bailando en ropa interior y lencería transparente, con un maquillaje visiblemente corrido, mientras hace referencia a su relación pasada con el actor Colin Farrell, según informó Canal 26.

El video, descrito por algunos como «confuso» y «preocupante», muestra a Spears con una actitud enérgica y sensual, lo que ha dividido las opiniones de sus fans. Mientras algunos celebran su aparente libertad y autenticidad, otros han expresado inquietud por su salud mental, señalando un comportamiento que consideran errático.

«La chica necesita ayuda, eso está más que claro», comentó un usuario en redes sociales.

Esta no es la primera vez que Spears genera controversia con sus publicaciones. En abril, un video en el que hablaba con un acento infantil sobre sus uñas quebradas ya había levantado alarmas, con el periodista Oli London destacando su «comportamiento errático». Además, su reciente mudanza a México, específicamente a Los Cabos, y su aparición bailando cumbia en un bar local, han alimentado titulares sobre su bienestar emocional.

Cinebiografìa

Mientras Spears continúa trabajando en su biopic con Universal Pictures, basado en su exitoso libro de memorias The Woman in Me, los fans y críticos debaten si estas publicaciones son una expresión de su libertad tras años de tutela o una señal de problemas más profundos.

Por ahora, la cantante no ha emitido declaraciones públicas sobre esta nueva controversia, dejando a sus seguidores expectantes sobre sus próximos pasos.