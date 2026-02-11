Britney Spears vende los derechos de su catálogo musical

Britney Spears ha decidido dar un giro histórico a su carrera al vender su catálogo musical a la editorial Primary Wave.

Según informes de TMZ y Variety, la «Princesa del Pop» cerró el trato el pasado 30 de diciembre de 2025, en una operación que se estima cercana a los 200 millones de dólares, cifra similar a la alcanzada por Justin Bieber en su momento.

El acuerdo incluiría sus derechos de publicación y regalías artísticas, aunque se cree que Spears conservó el control sobre su nombre e imagen.

Con este movimiento, la cantante de 44 años se une a una tendencia de grandes íconos como Bob Dylan, Shakira y su propio ex, Justin Timberlake, quienes han capitalizado sus legados musicales.

Fuentes cercanas aseguran que Spears está celebrando este hito financiero en compañía de sus hijos y se muestra sumamente satisfecha con los términos del contrato.