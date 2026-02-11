Alejandra Guzmán sigue en espera de una reconciliación con Frida Sofía: ‘No pierdo la esperanza’

Tras superar una delicada cirugía de emergencia por osteoporosis severa, Alejandra Guzmán reapareció con una actitud renovada y un mensaje de esperanza para su hija, Frida Sofía.

A pesar de llevar más de cinco años sin hablarse, la «Reina de Corazones» confesó que no pierde la fe en una reconciliación, aunque prefiere no presionar y esperar a que sea la modelo quien tome la iniciativa de buscarla.

La rockera reconoció que su propia naturaleza rebelde le ayuda a comprender la situación, subrayando que tras años de dolor físico y emocional, es momento de priorizar el amor propio y la sanación.

El conflicto, que escaló en 2019 entre acusaciones de maltrato, abusos familiares y el retiro de apoyo económico, parece entrar en una fase de tregua unilateral por parte de la cantante, quien asegura estar lista para dejar el pasado atrás cuando el destino lo decida.