José Manuel Figueroa confirma demanda: quiere a Imelda Tuñón en la cárcel por difamarlo

La tregua ha terminado para dar paso a una cruda batalla judicial…

José Manuel Figueroa confirmó que demandará formalmente a Imelda Tuñón, viuda de su hermano Julián Figueroa, tras la filtración de un audio donde ella lo acusa de presunto abuso sexual contra el fallecido artista y señala a Maribel Guardia por encubrirlo.

«Se sabe que fue José Manuel, su hermano lo vio… y que no haya hecho nada. Y lo protege [Maribel Guardia], protege al hombre que atacó a su hijo, eso no está bien», se escucha en la grabación atribuida a la viuda.

El intérprete de regional mexicano decidió trasladar el conflicto de las redes sociales a los tribunales para limpiar su nombre, asegurando que su equipo legal ya prepara la denuncia por difamación.

Figueroa lanzó un ultimátum contundente: exige que Tuñón presente pruebas y testigos ante un juez, advirtiendo que, de no sustentar sus declaraciones, deberá pagar ante la ley con una compensación económica o incluso con la cárcel.