Esposo de Maite Perroni denuncia ‘coerción judicial’ y solicita la intervención de Claudia Sheinbaum

Andrés Tovar exige justicia equitativa frente a las presiones de Grupo Imagen…

El productor televisivo Andrés Tovar ha escalado su conflicto legal contra Grupo Imagen al ámbito federal, denunciando públicamente el uso de mecanismos judiciales como herramientas de presión.

A través de sus redes sociales, el esposo de Maite Perroni calificó de grave el empleo de órdenes de aprehensión y demandas penales por supuesta falsedad de declaraciones para forzar el desistimiento de sus reclamos legales.

Ante lo que considera una falta de «piso parejo» en la justicia mexicana, el creador solicitó directamente el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario Omar García Harfuch, además de las fiscalías local y federal.

El núcleo de la disputa radica en los derechos de autor de formatos emblemáticos como los programas Sale el Sol y De Pisa y Corre, los cuales Tovar asegura haber creado y registrado ante el IMPI antes de su salida de Imagen Televisión en 2022.

🚨 Grave! Denuncio una práctica que se está utilizando como forma de presión: demandas penales por “falsedad de declaraciones”, falta de acceso a la carpeta y uso de órdenes de aprehensión para forzar el desistimiento de demandas legítimas.

Esto no es justicia. Es coerción. Y… — Andrés Tovar (@AndresTovarP) February 10, 2026

La demanda civil no solo reclama la propiedad intelectual de estos programas, sino también el pago de más de 400 horas de producción que la televisora presuntamente le adeuda.

Al señalar que actualmente se le impide el acceso a carpetas de investigación, el productor sostiene que los procesos en su contra no buscan justicia, sino intimidación para silenciar sus exigencias económicas y profesionales.

Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una respuesta oficial ante el llamado de Tovar, quien reafirmó su compromiso de llevar el caso hasta las últimas consecuencias para defender su patrimonio y sus derechos creativos frente a la empresa de Olegario Vázquez Aldir.