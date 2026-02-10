Brooklyn Beckham y Nicola Peltz inician trámites de adopción en medio de una ruptura total con los Beckham

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz han decidido emprender el camino hacia la paternidad mediante la adopción, según revelaron informes recientes de The Sun.

Esta resolución nace del deseo mutuo de formar una familia numerosa y de la intención de utilizar su posición de privilegio para brindar estabilidad a un menor desfavorecido.

La decisión también se ve influenciada por el estado de salud actual de la actriz, quien tras someterse a una pérdida de peso considerable para un papel profesional, habría encontrado limitaciones temporales para una concepción biológica.

Este nuevo capítulo familiar se desarrolla en un escenario de distanciamiento absoluto con sus padres David y Victoria Beckham. La fractura, que se originó presuntamente durante las celebraciones de la boda de la pareja por desacuerdos con la madre del novio, ha escalado hasta el terreno legal.

Brooklyn ha manifestado abiertamente su negativa a reestablecer el contacto, llegando incluso a contratar servicios jurídicos para que actúen como únicos interlocutores con sus padres, blindando así su vida privada de cualquier acercamiento directo.

Mientras David y Victoria han expresado públicamente su anhelo de reconciliación y de formar parte de la vida de su hijo, la respuesta de este ha sido contundente.

Además de la mediación legal, Brooklyn ha optado por el bloqueo en redes sociales y el rechazo sistemático a las llamadas de sus progenitores. De esta manera, los Beckham-Peltz se preparan para recibir a un nuevo integrante enfocados en construir un núcleo independiente y totalmente alejado de la influencia de la famosa dinastía británica.