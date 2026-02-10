Alfonso Herrera defiende el show de Bad Bunny: ‘Yo cantaba peor en RBD’

El actor opinó sobre el show de medio tiempo del puertorriqueño…

La reciente presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX ha generado una intensa polarización en redes sociales. Mientras el mundo comenta el despliegue visual y el mensaje de orgullo latino del puertorriqueño, las críticas sobre su desempeño vocal no se hicieron esperar. Ante este escenario, una voz inesperada salió en su defensa: el actor y exintegrante de RBD, Alfonso «Poncho» Herrera.

Un mensaje de humildad y apoyo

A través de su cuenta en la plataforma X, Herrera celebró la actuación del «Conejo Malo» afirmando que el cantante «la rompió». La interacción subió de tono cuando una usuaria cuestionó el talento del boricua señalando que «cantaba muy feo». Con la ironía que lo caracteriza, el actor respondió de forma contundente, asegurando que él mismo tenía un desempeño vocal inferior durante su etapa en el fenómeno musical RBD.

Para Herrera, el valor del espectáculo reside en el trasfondo social y la representación cultural por encima de la técnica vocal. El actor enfatizó que «lo importante es el mensaje», minimizando las fallas técnicas frente al impacto político e identitario que la presentación tuvo en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Reacciones y contexto

La declaración de Herrera no solo se volvió viral por su honestidad sobre su pasado musical, sino también por ocurrir en un momento de alta tensión mediática. Figuras políticas y celebridades han debatido sobre el contenido del show, que incluyó referencias directas a la migración y la herencia hispana. Con este gesto, Poncho Herrera reafirma su postura de priorizar la narrativa artística y el impacto social sobre los estándares tradicionales de la industria del entretenimiento.