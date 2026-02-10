El Super Bowl LX confirma la estrecha relación entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian

El Levi’s Stadium no solo fue el escenario del triunfo de los Seattle Seahawks, sino también el punto de encuentro donde Lewis Hamilton y Kim Kardashian acapararon la atención mediática.

Durante el evento, un análisis de lectura labial reveló una conversación significativa en la que el piloto de 41 años sugirió que su relación con la ex de Kanye West ha alcanzado un nivel de seriedad familiar, mencionando incluso el interés de su madre, Carmen Larbalestier, por conocer a la empresaria.

«No llevo a cualquier chica con mi madre», habría afirmado el piloto, añadiendo que su progenitora está «emocionada» por conocerla.

Kardashian se limitó a responder con un sutil «vale», mientras expertos en lenguaje corporal destacaron la evidente complicidad y atención mutua durante el evento.

Este acercamiento público se produce tras una serie de viajes discretos que la pareja habría realizado recientemente por Europa, recorriendo destinos como Londres, París y los Cotswolds, consolidando un vínculo que nació de una amistad de más de una década.

A pesar de que los protagonistas no han emitido declaraciones oficiales, su aparición conjunta marca un nuevo capítulo en sus vidas personales.

Mientras Hamilton ha sido vinculado anteriormente con diversas figuras internacionales, Kim Kardashian continúa priorizando la estabilidad de su familia tras su divorcio de Kanye West en 2022, manteniendo una relación de respeto por el bienestar de sus cuatro hijos en común.