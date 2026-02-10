Maribel Guardia rompe el silencio: Prioridad en la paz y protección de su nieto

La actriz está harta de toda la situación…

Tras las polémicas declaraciones de su exnuera, Imelda Tuñón, quien señaló a José Manuel Figueroa de presunto abuso, Maribel Guardia emitió un contundente comunicado en Instagram, buscando frenar el escándalo mediático y centrarse en el bienestar de su familia.

Además de pedir respeto a la memoria de su hijo Julián Figueroa, enfatizando que él ya no está para defenderse, arremetió contra quienes utilizan la vulnerabilidad de Imelda para «monetizar», señalando que una persona en crisis necesita acompañamiento y no ser expuesta sin filtros.

“Lo que se ha venido diciendo y repitiendo a través de un periodista en particular, que violenta todo el tiempo a una madre que perdió un hijo, (…) tanto así, como a la madre de mi nieto que es una mujer evidentemente vulnerable, a quien ha empujado constantemente a exhibirse sin ningún freno», señaló.

Desmentido sobre la custodia

Guardia reiteró que no pretende quitarle el niño a su madre, sino garantizar un entorno sano. Su prioridad absoluta es que su nieto crezca lejos del ruido de los conflictos adultos.

Maribel calificó de irresponsable involucrar a José Manuel Figueroa sin pruebas y pidió detener los señalamientos infundados contra autoridades.

«Cuando alguien no está bien, lo más humano no es juzgarlo, sino procurar la recuperación necesaria para que pueda sanar», expresó la actriz, reafirmando su disposición para solventar las necesidades del menor.