Cats enfrenatará pérdidas de al menos US$71 millones

El musical protagonizada por Taylor Swift, Jason Derulo, Judi Dench y Jennifer Hudson, no ha sido del gusto del público.

La adaptación a la pantalla grande de Tom Hooper del musical ‘Cats’, está demostrando un fracaso financiero para Universal Pictures, ya que la película perderá al menos US$ 71 millones, según un nuevo informe.

La película, protagonizada por Taylor Swift, Jason Derulo, Judi Dench y Jennifer Hudson, ha sido ampliamente criticada por críticos y audiencias por igual, y posteriormente ha sido eliminada de la página de Universal para su consideración para los Oscar 2020.

Sin embargo, según Deadline, las fallas no terminan ahí, ya que las fuentes financieras afirman que Universal, Amblin Entertainment y Working Title Films, los estudios detrás de Cats, perderán un mínimo de US$ 71 millones, que “se basa en un costo de producción de US$ 90 millones netos, y un gasto global estimado de US$115 millones en impresiones y publicidad, dando un total de US$226 invertidos ”.

Agregaron: “Desglosado, se espera que el total de alquileres de salas de cine en todo el mundo, la televisión global gratuita / de pago y los ingresos globales de entretenimiento en el hogar, incluid el streaming, sumen al menos US$ 155 millones”.

Sin embargo, a pesar de las críticas negativas, hay algunos famosos que han gustado de Cats, ya que la estrella de Young Sheldon, Iain Armitage, compartió el domingo: “¡Finalmente pude ver Cats the Movie! Disfruté especialmente a Dame Judy Dench como Old Deuteronomy y Sir Ian McKellen como Gus. En realidad, me encantaron TODAS las partes donde había gatos que cantaban y bailaban jajaja “.