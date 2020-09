Chrissy Teigen se operó los pechos estando embarazada

La modelo, esposa de John Legend, asegura que no sabía que estaba esperando bebé cuando se sometió a la cirugía…

Chrissy Teigen, que espera su tercer hijo con John Legend, reveló que ya estaba embarazada cuando se hizo la cirugía de extracción de implantes mamarios.

Ella no sabía que estaba embarazada, y afirma que se hizo una prueba semanas después de quitarse los implantes que le arrojó un falso negativo.

Cuando se le preguntó si sabía que estaba embarazada durante su cirugía en junio, Chrissy respondió:

“Oh, es una gran historia. Jajaja… unas semanas después de la cirugía, me hice una prueba. Y durante muchos años, he tenido pruebas de embarazo pruebas casi todos los meses, rezando para ver un resultado positivo algún día. Solo una ilusión. Nunca antes había tenido un resultado positivo. Así que la mañana del lanzamiento del álbum de John, se despierta a las 3 a. m. para hacer el programa Good Morning America… Me desperté con él y fui a hacer mi prueba mensual para estar decepcionada de nuevo… pero no me decepcionó. Pero tenía miedo, mierd*. ¿Estaba bastante segura de que no debería sacarme los implantes durante el embarazo? Estoy bastante segura que sí. Así que oramos a los dioses de las cirugías de senos para que todo estuviera bien. Asistí a todas las citas médicas aterrorizada. Incluso sin la cirugía, no pensé que pudiera quedarme embarazada naturalmente de todos modos. Así que las probabilidades se sentían… malas. Pero lo que dicen con tanta frecuencia puede ser cierto. Cuando dejas de intentarlo, la vida tiene una forma de sorprenderte. En resumen, me duelen las tetas”.

La modelo confirmó hace unas semanas que ella y Legend serán padres por tercera vez.