Daniel Bisogno aclara su estado de salud: ‘Me sentía mal y no sabía por qué’

El conductor de Ventaneando se sinceró en una entrevista exclusiva con su jefa Pati Chapoy…

Pati Chapoy entrevistó a su gran amigo y colega de «Ventaneando» Daniel Bisogno, después que él recibió alta hospitalar tras ser intervenido quirúrgicamente por una hemorragia interna en el sistema digestivo.

El ‘Muñeco’ se sentó con su jefa y se sinceró sobre la terrible emergencia médica que enfrentó en días pasados, con ella diciendo que casi se va al piso de tanto miedo y preocupación por él.

De acuerdo con el diario «Vanguardia», que recabó la información, «desde días antes a su hospitalización, Daniel se sentía mal y no sabía por qué. Entre los análisis que se realizó, el conductor incluía una prueba de VIH, la cual resultó positiva y además de pegarle emocionalmente le pegó en su salud», señala la publicación.

Con esos resultados, Bisogno acudió a un médico, el cual le cuestionó el lugar en donde se había hecho los estudios, por lo que decidió hacérselos en una clínica que los enviaría a Estados Unidos para ser analizados con la mejor tecnología.

A la par de esperar la respuesta de fuera del país, se sometió a un recuento viral en México, estudio que arrojó un resultado “no reactivo”. Además, poco después recibió el informe médico de Minnesota, el cual también confirmó que no era portador de VIH.

Previo a explicar esta experiencia, recordó que en 2020 se acercó con una nutrióloga que le fue recomendada por La Choco, su compañera de programa, que lo ayudó a bajar de peso de 125 kilos a los 92 kilos, y aunque él aparentaba estar bien por fuera, realmente se sentía mal en su salud.

Bisogno, con la tranquilidad de no haber salido VIH positivo, continuó sus días pese a los malestares que sentía, hasta que un sangrado al momento de hacer necesidades fisiológicas lo alertó más, sobre todo cuando estando en su casa tras lavarse los dientes vomitó sangre y coágulos, según relató.

Dijo que localizó a su exesposa Cristina, a la cual le pidió lo acompañara al médico para tratar de saber lo que pasaba.

Entre lágrimas el conductor explicó a una Chapoy emocionada: “Yo no podía dejar de pensar que en una de esas no volvía a salir, Pati, pues uno no tiene la vida comprada, y cuando estás con una cosa como esa… En lo primero que pensé fue en Michaela [su hija de siete años], y tuve el tiempo de decirle ‘ven gordita, papito va a entrar al hospital, pero no quiero que nunca se te olvide, que jamás vas a encontrar a una persona que te ame tanto como te he amado yo. Y que tú me hiciste la persona más feliz del mundo. Quiero que seas feliz, quiero que siempre te rías, quiero que estés contenta’”, relató.

La segunda parte de la entrevista será transmitida el día viernes (9) en Ventaneando, de TV Azteca.