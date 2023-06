Kim Kardashian confiesa que es muy tímida en la alcoba

La socialite aseguró que es una chica de ‘luces apagadas’…

Kim Kardashian puede ser una de las reality stars más sensuales de la televisión, pero la empresaria, que ganó fama por primera vez por su vid3o s3xual de 2003 con Ray J, admitió en un nuevo episodio de su reality show «The Kardashians», de Star+, que es sorprendentemente recatada en el dormitorio.

La socialite de 42 años afirmó que ‘prefiere mantener las luces apagadas’ durante los momentos de intimidad.

Ella compartió su timidez en el episodio del jueves mientras cenaba con Scott Disick y discutía la relación de Cher con el ejecutivo musical Alexander Edwards, quien es 40 años más joven que la cantante de “Believe”.

“Había un informe que estaban haciendo en una fiesta…», se sorprendió Kim.

“Tal vez solo está segura o tiene las luces apagadas”, respondió Disick, de 40 años, a lo que Kardashian dijo entre risas: “¡Ya casi tengo las luces apagadas!”, bromeó.

En un confesionario, un productor le preguntó a la ex estrella de «Keeping Up With the Kardashians» si era cierto que ella prefiere hacerlo con las luces apagadas, por lo que Kim admitió que sí, es una chica de «luces apagada» en el dormitorio.

“Algo así, sí”, respondió ella. «Es tan raro. Pero luego puedo salir de una sesión de fotos con cien personas trabajando en el set. Puedo salir en tanga, pero si estás ahí conmigo, digo: ‘¡Espera, no me mires! ¡Apaga las luces!'», señala.

En otra parte del episodio, Kardashian reveló que estaba saliendo con un hombre misterioso a quien Disick apodó «Fred». El ex de Kourtney Kardashian quiso saber si el tipo cumple con los estándares de Kim y ella le contestó:

“¡Oh, [él] cumple con los estándares!” respondió con entusiasmo, sin dar más detalles sobre esa supuesta nueva relación.