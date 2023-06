Lance Bass afirma que es muy complicado hablar directamente con Britney Spears

El cantante de ‘NSync era amigo de la artista desde los tiempos del extinto grupo…

Lance Bass, uno de los ex integrantes de ‘NSync, siempre tuvo una relación cercana con Britney Spears, sin embargo, el cantante volvió a afirmar recientemente que comunicarse con la estrella del pop era cada vez más difícil y extraño.

En un episodio de su podcast, Lance afirmó que la última vez que habló con ella fue a través de su equipo, cuando supuestamente la cantante quería conocer a sus mellizos.

“Se acercó a su gente, queriendo conocer a los niños y todo eso”, compartió Lance, refiriéndose a sus hijos con su esposo Michael Turchin, Alexander y Violet, que nacieron en octubre de 2021.

Sin embargo, Britney no pudo conocer a sus hijos cuando su equipo puso fin a la reunión.

Acerca de su comentario de abandonar la música, Bass comentó:

“Tienes que hablar a través de otras personas [para tratar de llegar a ella]… Es muy extraño (…) No sé qué creer porque no sé cómo está ella… o sea, quizá ella no está dispuesta, pero sé cuánto lo ama [cantar], y ​​sé que también es una persona competitiva, así que no puedo imaginarla sin actuar de nuevo».