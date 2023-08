Demi Lovato despide a Scooter Braun como mánager

La cantante está buscando a un nuevo empresario para gerenciar su carrera…

Demi Lovato está buscando a un nuevo mánager después de terminar su compromiso laboral con el empresario Scooter Braun el mes pasado, según dijeron fuentes a la revista «Billboard».

Una fuente cercana a la situación le dijo a la publicación que no hubo drama al final de la representación artística, y que simplemente era «hora de que Lovato avanzara en una nueva dirección, aunque estaba agradecida por su tiempo con SB Projects».

Pero la cantante actualmente está buscando un nuevo empresario y ha estado en conversaciones con varios productores de la industria.

Los representantes de Lovato y Braun declinaron hacer comentarios a «Billboard» sobre lo que estaba pasando.

Demi Lovato ha lanzado dos álbumes desde que firmó con Braun en 2019: «Dancing with the Devil… the Art of Starting Over» de 2021, que alcanzó el puesto número 2 en la lista de álbumes Billboard 200, y el pop-punk «Holy Fvck» del año pasado, que alcanzó el séptimo lugar en las listas.

La noticia del fin de su relación laboral con Scooter Braun llega semanas antes del lanzamiento el 18 de septiembre de «Demi Lovato Revamped», que incluye versiones rock reelaboradas de sus mayores éxitos, incluidos «Heart Attack», «Sorry Not Sorry» con Slash. , «Genial para el verano» y más.