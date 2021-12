Demi Lovato está totalmente sobria: ‘Es la única forma’

La cantante fue sincera al revelar que decidió alejarse de la bebida y la marihuana…

Demi Lovato aclaró que ahora mismo está ‘completamente sobria’. Hace unos meses la cantante de 29 años señalaba que se estaba adhiriendo a lo que llamaron ‘California sobrio’, lo que significaba que podría marihuana, que es legal en el estado de Estados Unidos, y podría tomar ocasionalmente.

Sin embargo ahora, Demi ha cambiado de opinión sobre su sobriedad y prefiere mantenerse lejos de todo:

Ella comentó en su Instagram: “Ya no apoyo mis formas de ‘California sobrio’. Sobria, sobria… es la única forma”.

En marzo pasado ella se confesó: “He dudado en compartir hasta ahora que he estado fumando marihuana y bebiendo con moderación. Aprendí que cerrar las puertas a las cosas me hace querer abrir la puerta aún más. Aprendí que no me funciona decir: ‘Nunca volveré a hacer esto’. Realmente, realmente he luchado con esto. He terminado con las cosas que sé que me van a matar, ¿verdad? Pero desearía poder obtener algo de alivio tal vez a través de, como, marihuana o algo, y decirme a mí misma que nunca podré tomar una copa o fumar marihuana… pero siento que eso me está preparando para el fracaso”.

Lovato no explicó en sus stories porque decidió alejarse de todo y permanecer, ahora sí, completamente sobria.