Detienen a esposo de Inés Gómez Mont, Víctor Álvarez Puga

Un giro inesperado ha puesto nuevamente en el centro de atención uno de los casos más extensos de presunta corrupción y desvío de recursos en México. Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario y esposo de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami, Florida, y se encuentra actualmente recluido en el centro de procesamiento Krome North SPC, una instalación del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE).

Aunque el arresto se concretó por una irregularidad en su situación migratoria, la detención del cónyuge de la famosa pareja prófuga ha reavivado las alarmas en las esferas judiciales de México, donde Álvarez Puga es buscado desde hace años por graves cargos, incluyendo lavado de dinero y delincuencia organizada.

Pese a que el procedimiento en Estados Unidos es de naturaleza migratoria, la noticia abre una posible vía para una solicitud de extradición por parte de las autoridades mexicanas, que mantienen activas órdenes de aprehensión y una ficha roja de Interpol contra el empresario.

Detención y Reclusión

Según reportes del periodista Darío Celis para El Heraldo de México, Álvarez Puga lleva cerca de un mes privado de la libertad en el Krome North Service Processing Center, una unidad dedicada a migrantes con estatus irregular. El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE) ha notificado la detención, que se produce después de más de un año y cinco meses sin información oficial sobre el paradero de la pareja.

Los Cargos en México: Una Trama de Corrupción Millonaria

Víctor Manuel Álvarez Puga, cofundador del despacho Álvarez Puga y Asociados junto a su hermano Alejandro, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntamente utilizar empresas fantasma para orquestar un desvío de 2,950 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La FGR solicitó órdenes de aprehensión en septiembre de 2021 contra la pareja por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por su parte, Inés Gómez Mont —sobrina del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont— también enfrenta acusaciones por discrepancias fiscales que datan de 2018, un conflicto que no logró cerrar definitivamente pese a un pago inicial. La detención de su esposo, que tiene lugar mientras ella se mantiene en la clandestinidad, intensifica la presión sobre la presentadora y el entramado de corrupción que los involucra.

Con Álvarez Puga bajo custodia estadounidense por motivos migratorios, el foco se centra ahora en las acciones que emprenderá el gobierno de México para solicitar su extradición y reactivar de lleno la investigación que busca desmantelar la presunta red de desvío de recursos.