Arrestan a Gemeny Hernández, pareja de Emily Estefan, hija de Gloria Estefan, por violencia doméstica

Emily Estefan, la cantante de 30 años e hija de Gloria y Emilio Estefan, mantiene una relación con la escritora y productora Gemeny Hernández, 31, desde hace casi nueve años. La pareja, residente en Miami, asiste con frecuencia a eventos, comparte un podcast llamado «In Our Own World» con más de 100 episodios y suele publicar momentos cariñosos en redes sociales.

Su relación fue noticia tras una violenta pelea en su domicilio de Glenvar Heights el 28 de octubre. Según informes policiales citados por medios como People y TMZ, la disputa se originó por el teléfono de Emily. Hernández supuestamente se lo arrebató, lo que desencadenó un forcejeo en el que ambas mujeres cayeron al suelo. Al parecer, Hernández golpeó a Emily en la cabeza con el teléfono, causándole un hematoma en el ojo izquierdo y arañazos en el cuello. Emily escondió el teléfono, logró escapar y llamó a la policía, lo que resultó en el arresto de Gemeny por cargos de robo con violencia (delito grave) y agresión (delito menor).

Hernández fue ingresada en el Centro Correccional Turner Guilford Knight de Miami-Dade. En una audiencia judicial al día siguiente, negó haber tenido la intención de robar el teléfono, pero admitió haber participado en la pelea.

De acuerdo a varios medios, un juez fijó una fianza de 3.000 dólares e impuso una orden de alejamiento hasta el juicio. Emily, presente en la audiencia, se opuso a una orden de alejamiento permanente, declarando: «La quiero y creo que lo mejor para ambas es darnos un tiempo. Pero no merece estar en la cárcel». Hizo hincapié en la buena relación que mantiene con la familia de Hernández.

La pareja, que celebrará su noveno aniversario en diciembre, apareció recientemente junta en un homenaje a Gloria Estefan en Madrid y en el concierto «Emily and Friends» de Emily en Miami. Ni Emily ni sus padres han emitido declaraciones públicas. Emily, graduada del Berklee College of Music, sigue los pasos de sus padres cubanoamericanos; su hermano Nayib, de 45 años, también es músico y actor.