Dulce María anuncia su segundo embarazo con emotiva sesión fotográfica

La cantante y actriz mexicana Dulce María sorprendió a sus seguidores al anunciar que espera su segundo hijo junto a su esposo, el cineasta y productor Paco Álvarez. La revelación, hecha pública a través de la portada de la revista Marie Claire México, incluyó una sesión fotográfica en blanco y negro donde la artista de 39 años lució su avanzado embarazo con serenidad y orgullo.

En una entrevista exclusiva con la revista, Dulce confesó que este embarazo fue una sorpresa inesperada. “Me siento llena de vida. Estaba inmersa en proyectos musicales, pero la vida me llevó a donde necesitaba estar”, expresó, destacando cómo la noticia la llevó a pausar su carrera para priorizar su salud y familia.

La cantante, que cumplirá 40 años en diciembre, relató que descubrió su embarazo tras sentir malestares durante un viaje, confirmándolo con una prueba al regresar a México.

Dulce María y Paco Álvarez, casados desde 2019, ya son padres de María Paula, de casi cinco años. La pareja compartió su emoción en redes sociales, donde Paco escribió: “La noticia más hermosa del mundo. La familia crece y soy el hombre más feliz del universo”.

La publicación desató una ola de felicitaciones, incluyendo un emotivo mensaje de Anahí, excompañera de RBD: “¡Qué alegría! Bebé, te esperamos con todo el amor del universo”.

A pesar de los riesgos asociados a un embarazo a los 39 años, Dulce María aseguró que todo avanza bien bajo cuidado médico.

«Es un proceso intenso, pero este bebé completa mi familia”, afirmó, enfatizando su enfoque en el descanso y el amor propio.

La artista también adelantó el lanzamiento de su sencillo “G.R.A.C.I.A.S” el 6 de noviembre, grabado durante su embarazo, que promete reflejar su fortaleza y gratitud.

Con 35 años de carrera, Dulce María continúa inspirando con su autenticidad, equilibrando su pasión por la música y la maternidad mientras sus fans celebran esta nueva etapa de su vida.