Día de Muertos: Emotivo tributo a Daniel Bisogno en el Foro de Ventaneando

El foro de Ventaneando en TV Azteca se convirtió en un espacio de nostalgia y celebración con un conmovedor tributo a Daniel Bisogno, el icónico conductor fallecido el 20 de febrero de 2025 a los 51 años tras complicaciones por un trasplante de hígado.

En el marco del Día de Muertos, el programa de espectáculos instaló por primera vez un altar dedicado exclusivamente a «El Muñeco», como se le conocía cariñosamente, invitando a colegas y audiencia a revivir su legado de humor irreverente y pasión por el chisme.

La ceremonia, transmitida en vivo durante la emisión del lunes, fue presentada por Pati Chapoy, directora y conductora del espacio, quien con voz entrecortada lo describió como «querido Muñeco».

El altar, adornado con elementos tradicionales como velas, cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar y fotografías de Bisogno en sus mejores momentos en el programa, incluyó objetos personales como su icónica corbata y un micrófono simbólico.

«Daniel no se ha ido; su espíritu travieso sigue aquí, haciendo travesuras como siempre», bromeó Chapoy, recordando anécdotas de sus 28 años juntos en Ventaneando, donde Bisogno brilló junto a Pedro Sola, Mónica Castañeda y el resto del equipo.

El homenaje, que duró cerca de 20 minutos, contó con la participación de excompañeros como Ricardo Manjarrez y Luz Elena González, quienes compartieron testimonios sobre su calidez fuera de cámaras.

«Era el alma de la fiesta, el que nos hacía reír en los peores días», expresó Manjarrez.

La producción de TV Azteca invitó a los espectadores a enviar mensajes y fotos a través de redes sociales, desatando una avalancha de recuerdos: desde fans que lo extrañan en sus tardes hasta colegas que destacaron su incursión en teatro con obras como Lagunilla mi barrio.

A ocho meses de su partida, el altar en Ventaneando no solo honra a Bisogno, sino que refuerza la tradición mexicana de celebrar la vida eterna. «En Día de Muertos, lo recibimos de vuelta con alegría, no con tristeza», concluyó Chapoy, cerrando el segmento con una ovación en el estudio.