Nuevas revelaciones indican que Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, acusado en México de delincuencia organizada y defraudación fiscal, fue detenido en septiembre en su casa de Miami por agentes del ICE, gracias a información proporcionada por su exesposa, Marycarmen López.

Gómez Mont evitó el arresto para no dejar desprotegidos a sus siete hijos menores, una decisión inusual según el periodista Luis Chaparro, quien citó fuentes de la FGR y el ICE.

La pareja ingresó a EE.UU. por vía marítima, pese a declarar entrada aérea, lo que motivó la aprehensión.

El periodista Jorge Carbajal, del programa En Shock, asegura que López alertó a los abogados de Gómez Mont exigiendo 100 millones de pesos por pensión atrasada y un jet privado; al ser rechazada, reveló el paradero de Álvarez Puga.

La expareja vivía en residencias separadas para proteger a los niños ante un posible operativo.

Álvarez Puga enfrenta audiencia el 12 de noviembre; si es deportado, México pedirá su extradición.