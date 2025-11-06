Diseñador Héctor Terrones falleció por infarto fulminante en una casa de adulto mayores

El diseño nacional pierde a uno de sus pilares: Héctor Terrones murió este fin de semana víctima de un infarto fulminante, confirmaron sus sobrinas Samantha y Jocelyn.

“Fue repentino, nadie lo vio venir”, declararon las jóvenes al programa Sale el Sol. El creador, recordado por su paso en TV y por mentorizar generaciones de talentos, enfrentaba complicaciones desde hace mes y medio tras un accidente que lo dejó paralizado de la cadera hacia abajo.

Últimos días y decisión propia

Terrones optó por ingresar a una casa de adultos mayores cercana a su antiguo hogar. “Él conocía el lugar, vivía ahí antes. Tomó la decisión porque necesitaba cuidados especializados que en casa no podíamos brindarle”, aclararon sus sobrinas, desmintiendo rumores de abandono. “Siempre estuvo acompañado y en contacto”.

Legado en tela y corazón

Formó diseñadores que hoy visten pasarelas internacionales.

Su sello: elegancia atrevida y texturas que contaban historias.

“Heredamos su creatividad; su nombre seguirá en alto”, prometieron Samantha y Jocelyn, ambas diseñadoras.

Los restos del modisto fueron cremados en una íntima ceremonia al sur de la capital, entre aplausos por su pasión incansable.

