Sean ‘Diddy’ Combs aparece en prisión por primera vez en fotos desde su arresto

El rapero de 55 años, Sean ‘P. Diddy’ Combs, fue fotografiado sonriente y con barba gris, captado el sábado 1 de noviembre en el patio de la prisión de Fort Dix, Nueva Jersey, charlando con otros reclusos. Vestía chándal gris y abrigo azul marino, con gorro cubriendo el cabello. Parece tranquilo.

Es la primera imagen pública tras su condena en julio por dos cargos de transporte de personas bajo la Ley Mann; fue absuelto de tráfico sexual y asociación delictuosa.

En octubre, el juez Arun Subramanian lo sentenció a 50 meses de cárcel (poco más de 4 años), con crédito por el año ya cumplido en Brooklyn. Saldrá en mayo de 2028, seguido de 5 años de libertad supervisada y una multa de 500.000 dólares.

Tras el veredicto, su abogado Marc Agnifilo pidió libertad inmediata bajo fianza de 1 millón de dólares, con restricciones de viaje y entrega de pasaporte. La fiscalía se opuso, alegando riesgo de fuga y peligro para la comunidad. La solicitud fue denegada.