Jugador de la NFL reconoce nueva paternidad mientras espera un bebé con Cardi B

Se confirmó que el jugador de la NFL Stefon Diggs, pareja actual de Cardi B, con quien ella espera un hijo, es el padre biológico de Charliee Harper Diggs-Lopera, la hija de la influencer de Instagram Aileen Lopera.

“La paternidad está establecida. El señor Diggs es el padre de la menor”, informó este miércoles a Page Six la abogada de Lopera, Tamar Arminak. “Con la paternidad reconocida, mi clienta confía en que podrán colaborar para ejercer una crianza responsable”, señaló.

Aunque el tema de la paternidad ya está zanjado, la letrada aclaró en exclusiva a la publicación que el proceso judicial sigue abierto y “avanzará si las partes no llegan a un acuerdo privado”.

Lopera interpuso la demanda de filiación contra el jugador de 31 años en diciembre de 2024. En su petición inicial, Lopera reclamó la custodia exclusiva legal y física de la bebé, visitas supervisadas para Diggs, el reembolso total de los costos de embarazo y parto, y el pago de sus honorarios legales.

La pequeña nació en abril. En julio, Diggs respondió solicitando un examen de ADN porque “no tenía certeza”. Si el test lo confirmaba como padre, pedía custodia compartida, reparto equitativo de gastos médicos y legales.

Paralelamente, Diggs comenzó una relación con la rapera Cardi B, quien está esperando su primer hijo en común. La estrella de “I Like It” reveló el embarazo en septiembre durante una entrevista en “CBS Mornings” con Gayle King: “Voy a tener un bebé con mi novio, Stefon Diggs. Estoy emocionada, feliz, me siento fuerte y poderosa creando vida mientras sigo adelante con todo”.

Cardi, de 33 años, ya es madre de Kulture (7), Wave (4) y Blossom (1) junto a su ex, Offset. Por su parte, Diggs tiene otra hija, Nova (9), fruto de su relación anterior con Tyler-Marie en octubre de 2016.