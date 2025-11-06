Yadhira Carrillo confirma divorcio de Juan Collado tras años de rumores

Finalmente Yadhira Carrillo confirmó que ella se ha divorciado de su esposo, el exabogado de celebridades, Juan Collado, tras años de rumores. La actriz puso fin a las especulaciones al admitir su separación del abogado, con quien se casó en 2012, poco después de que él saliera de prisión.

En entrevista con Maxine Woodside, Carrillo habló en pasado de su exesposo y explicó que su retiro de las telenovelas por 17 años fue una elección personal para priorizar el matrimonio y acompañarlo en viajes. «No tenía tiempo para grabaciones de meses; di todo en esa etapa», dijo.

Su regreso a la TV ocurrió cuando ya vivía sola, con Collado «en otro continente», lo que le permitió llenar su rutina y corazón.

«Se dio en un momento muy bueno, porque ya llevaba tiempo sola aquí, porque el que era mi esposo estaba fuera, entonces ya estábamos en continentes diferentes, por supuesto que ahí se dio la oportunidad de poder trabajar y de que pudiera llenarme yo el corazón que estaba sola en mi casa», compartió.

Carrillo recordó los casi 5 años de prisión de su ex: «Nunca abandones a quien necesita, levanta ánimos». Compartió lecciones de felicidad en adversidades: «Hay que ser feliz donde nos toque, con lo que haya».

El romance inició en 2008 durante «Palabra de mujer», presentado por conocidos en Acapulco, meses después de que él terminara con Edith Serrano.